أمين عام شؤون الأسرة: المرأة السعودية أثبتت قدرتها في قيادة التغيير وصنع القرار
أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، حرص حكومة المملكة على دعم مشاركة المرأة في التنمية على المستويات كافة.
جاء ذلك في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليًا بالقاهرة.
وأوضحت أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على كامل الحقوق والوصول الشامل للفرص والخدمات في جميع القطاعات، فحولت الحلم إلى واقع نعيشه اليوم، حتى أثبتت المرأة السعودية قدرتها وكفاءتها الفعالة في قيادة التغيير وصنع القرار في مختلف المجالات.
ونوهت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بما شهده العالم أجمع من وصول المرأة السعودية، رائدةَ فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في مهمة علمية وطنية رسمية في الفضاء ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لرواد الفضاء.
وأشارت إلى أنه منذ الخطوات الأولى التي اتخذتها المملكة لتمكين المرأة، أخذت المرأة السعودية تثبت جدارتها في جميع المجالات وظهرت آثار إسهاماتها في دفع عجلة التنمية الوطنية، وانطلقت بأفكارها وإبداعاتها يدفعها الطموح والإرادة للمشاركة في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن قُدمت التسهيلات والممكنات وجرت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في بيئة الأعمال، ظهرت النتائج، فتجاوزت نسبة مشاركتها الاقتصادية 36%، ووصلت نسبة المنشآت التي تملكها سعوديات إلى ٤٥٪ من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة وفي سوق العمل إلى أكثر من 42.3%.
وبينت أن توظيف المرأة في القطاع الصناعي ارتفع 93% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة العاملة في مجال الأمن السيبراني في المملكة من 22% في عام 2021 إلى 27% في عام 2022.
ولفتت الدكتورة ميمونة النظر إلى أن هذه الجهود الوطنية أثمرت عن إطلاق مبادرات نوعية عالمية تُعنى بالمرأة والطفل، منها مبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في الأمن السيبراني التي تستهدف المجتمع الدولي لدعم الجهود العالمية المتعلقة بالمرأة، ومعالجة التحديات المتمثلة في انخفاض مشاركة المرأة عالمياً في مجالات الأمن السيبراني بالرغم من الاحتياج المتزايد للمتخصصين في هذا المجال على الصعيد الدولي.
وفي مجال تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أوضحت الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، أن حكومة المملكة حرصت على تكثيف خلق الفرص لتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال في هذا القطاع، ووصول المرأة إلى المناصب القيادية فيه، ونتيجة لذلك قفزت نسبة مشاركة المرأة في مهن الاتصالات من 11% في عام 2017م إلى ٣٩% في عام 2022، كما حاز برنامج تمكين المرأة في قطاع الاتصالات على جائزة عالمية لتمكين المرأة من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لعام 2020م الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة.
وقالت: إن منظمة تنمية المرأة منظمة واعِدَة تحمل أهدافًا سامية لخدمة وتنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالإمكان استثمارها لتطوير المرأة ونمائها وتنمية قُدراتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود وتوحيد الإرادة لإنجاح المنظمة وأن يكون ازدهارها هدفًا مشترَكًا للدول الأعضاء كافّة، فنحثّ من هذا المنبر على أهميّة تعزيز العمل المشترك من الجميع.
وأعربت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، في ختام كلمتها، عن شكرها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، ولجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمنظمة تنمية المرأة على حسن الاستضافة والتنظيم.