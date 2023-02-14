أمين الرياض يطلق الاستراتيجية الجديدة لشركة الرياض للتعمير.. "نستثمر للنمو"

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي، إلى التزام الشركة بالسعي إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين من خلال التركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير، وكذلك السعي لتحقيق الريادة في قطاع المنتجات الطازجة من خلال الاستفادة من مركزها الراسخ في أسواق النفع العام، فضلاً عن حرص الشركة على تحسين أسواقها والتوسع في سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع استثمارات الشركة وزيادة العائد على محفظة الأصول.