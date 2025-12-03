شاهد ... ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ 46
توسّط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ46 التي استضافتها مملكة البحرين.
وكان سمو ولي العهد قد وصل اليوم إلى البحرين لترؤس وفد المملكة في اجتماعات القمة الخليجية، ولرئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي – البحريني.
وفور وصوله إلى الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادمًا من الخبر، كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، بينهم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف السديري.
بعد ذلك، توجه سمو ولي العهد وسمو ولي عهد البحرين في موكب رسمي إلى قصر الصخير لحضور أعمال القمة.