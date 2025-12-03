شاهد ... ولي العهد يتوسط قادة وممثلي دول الخليج في الصورة التذكارية للقمة الخليجية الـ 46

وفور وصوله إلى الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادمًا من الخبر، كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، بينهم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف السديري.