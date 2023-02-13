محليات

أمانة الحدود الشمالية تغلق 6 منشآت خلال 154 جولة رقابية في طريف

مصادرة 45 كجم مواد غذائية غير صالحة.. وتطبيق العقوبات البلدية
أمانة الحدود الشمالية
أمانة الحدود الشمالية
واس
واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة ببلدية محافظة طريف 154 جولة رقابية دورية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي.

وأسفرت الجولات عن ضبط ورصد 57 مخالفة، وإغلاق 6 منشآت، ومصادرة 45 كجم مواد غذائية غير صالحة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية طريف أنها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم.

ودعت الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

أمانة منطقة الحدود الشمالية
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جولات رقابية

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