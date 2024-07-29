لزيادة الموثوقية.. "الحكومة الرقمية" تطلق مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي

وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية أنّ المؤشر يقيس أداء المواقع الإلكترونية الحكومية وفقاً لمنظورين رئيسيين هما: الكفاءة الفنية، وجودة المحتوى، ويندرج تحت كل منظور منهما مجموعة من المحاور تحتوي على معايير فرعية يتم قياس المواقع بناءً عليها، ويُعدّ مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، "المؤشر الوطني الرابع" ضمن إطار دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز الهوية الوطنية على محركات البحث العالمية.