"العناية بشؤون الحرمين": مختبرات ذات تقنية عالية للتأكّد من نظافة ونقاء ماء زمزم

وحفاظاً على سلامة مياه زمزم تتخذ مجموعة من الإجراءات، منها ضخ مياه زمزم المباركة من بئر زمزم في دائرة مغلقة عبر مواسير لا تصدأ (استانليس استيل) إلى خزانات مغلقة تماماً معالجة كيميائيًّا لمنع حدوث أي تفاعل كيميائي أو أي نشاط بكتريولوجي بين مكونات مياه زمزم، والخزانات مارة قبل تخزينها بمرشحات (فلاتر) تحجز الرمال والشوائب، ثم تمر على أجهزة التعقيم المبدئية وعند ضخ ماء زمزم المبارك من الخزان إلى المسجد الحرام لاستعمالها يتم مرورها من خلال مرشحات (فلاتر) لحجز أي رواسب، ثم يجري تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية مرة أخرى؛ لتنقل إلى المسجد الحرام عبر مواسير لا تصدأ (استانليس استيل)، كما يتم إجراء التحاليل اللازمة لمياه زمزم في مختبرات الهيئة المخصّصة لتحاليل مياه زمزم (كيميائياً وبكتريولوجياً) قبل استعمالها من قِبل مرتادي بيت الله الحرام، وذلك للكشف عن أي ملوّثات كيميائية أو بكترولوجية.