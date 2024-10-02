لتعزيز الوعي بالفنون التقليدية.. "ورث" يواصل فعاليته في المدينة المنورة

وتستعرض أركان المعسكر الذي تحتضنه إحدى مزارع المدينة المنورة لمدة 28 يومًا، أساليبَ الحفاظ على البيئة واستدامتها من خلال إعادة تدوير مخلفات النخيل، مع العمل على تقديم أعمال من فن الخوصيات، مثل: السلة، والسفرة، والمهفة، وفواصل القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأعمال الفنية الأخرى من الجبس والخوص.