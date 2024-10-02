لتعزيز الوعي بالفنون التقليدية.. "ورث" يواصل فعاليته في المدينة المنورة

يواصل "معسكر ورث" للحرف اليدوية، فعاليته بهدف تعليم وتعزيز الوعي بالفنون التقليدية السعودية بمشاركة 49 شابًّا وفتاة من مختلف مناطق المملكة، بتنظيم من قِبَل المعهد الملكي للفنون التقليدية "ورث"، ضمن فعاليات موسم تمور المدينة المنورة 2024.
وتستعرض أركان المعسكر الذي تحتضنه إحدى مزارع المدينة المنورة لمدة 28 يومًا، أساليبَ الحفاظ على البيئة واستدامتها من خلال إعادة تدوير مخلفات النخيل، مع العمل على تقديم أعمال من فن الخوصيات، مثل: السلة، والسفرة، والمهفة، وفواصل القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأعمال الفنية الأخرى من الجبس والخوص.
ويعمل المشاركون على تحقيق المخرجات المستهدفة في المعسكر، أهمها: مشروع تنفيذ واجهة وسقف جامع جديد من فن البناء التقليدي العسيب وفن الخوص؛ لإشراك المجتمع المحلي في بناء معالم المدينة المنورة، وعرض جماليات الفنون التقليدية وإحيائها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لرواد الحرفة لمشاركة المجتمع إبداعهم، ودعم المواهب الوطنية لتعزيز قدراتهم الفنية.
يُذكر أن فعاليات المعسكر التي انطلقت في 19 سبتمبر وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، تتضمن ورش عمل ومحاضرات نظرية وعملية على الفنون التقليدية، والجولات الثقافية والفعاليات الترفيهية، بإشراف وتوجيه نخبة من خبراء المعهد الملكي للفنون التقليدية "ورث".