"مسك" تحتضن النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي تحت شعار "من الشباب لأجل الشباب"

تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من "منتدى مسك العالمي" لعام 2024 من مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، تحت شعار "من الشباب لأجل الشباب"، ليجمع شباب المملكة والعالم خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر.
ويشكّل المنتدى منصة عالمية تجمع نخبة من القادة والمبدعين وصُنّاع التغيير، حيث يُشارك فيه أكثر من 150 متحدثًا، ويحتضن أكثر من 100 جلسة حوارية وأكثر من 30 ورشة عمل مميزة بالتعاون مع أبرز شركاء المعرفة العالميين.
كما يشهد المنتدى مشاركة واسعة من أبرز المتحدثين السعوديين والعالميين، ضمن نقاشات تغطي مجموعة واسعة من المواضيع؛ مثل: الاستدامة، التعليم، الابتكار، التكنولوجيا، الصحة، الثقافة، وتغير المناخ؛ وذلك بهدف استكشاف آفاق التنمية المستقبلية للشباب.
ويوفر المنتدى فرصًا للمشاركة والتفاعل في بيئة تحفز الإبداع والتفكير عبر مساحات مبتكرة تقدّم تجارب فريدة، تتضمن: "المسرح، المجلس، ديوان القادة، دكان المهارات، بيت الشباب، الواحة".
ومن خلال استضافتها لمنتدى مسك العالمي؛ تبرز مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" كمشروع طموح يهدف إلى بناء مجتمع معرفي حيوي، يتلاقى فيه الشباب الموهوبون مع أحدث الابتكارات، عبر مرافقها المتكاملة، التي توفر لهم بيئة خصبة للتعلم والتطوير، حيث تعكس هذه المدينة الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بناء مستقبل أفضل للجميع.
ويأتي منتدى مسك العالمي في نسخته الثامنة ضمن جهود منظومة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، المتمثلة في مساراتها (المجتمع، الريادة، القادة، المهارات) وجهاتها التابعة (مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، معهد مسك للفنون، شركة مانجا للإنتاج، مركز عِلمي، مدارس الرياض، مدارس مسك)، لدعم وتمكين الشباب السعودي، وتهيئة بيئة شاملة للإبداع والابتكار، وبناء جسور التواصل الثقافي مع العالم؛ لتحقيق الأثر الإيجابي، ورسم ملامح المستقبل.