"فيصل بن عبدالرحمن": فوز المملكة التاريخي باستضافة إكسبو 2030 يبين استحقاق المملكة وجدارتها

رفع سمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة فوز الرياض باستضافة نسخة إكسبو 2030.