"فيصل بن عبدالرحمن": فوز المملكة التاريخي باستضافة إكسبو 2030 يبين استحقاق المملكة وجدارتها

رفع سمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة فوز الرياض باستضافة نسخة إكسبو 2030.
وقال سموه : فوز المملكة التاريخي بهذه الاستضافة ومن المرحلة الأولى للتصويت لأول مرة في تاريخ إكسبو يبين استحقاق المملكة وجدارتها ونجاح الملف الذي تقدمت به للاستضافة.
وأضاف : الفوز السعودي واكتساح التصويت أمر غير مستغرب ويأتي امتدادًا لنجاحات المملكة في المحافل الدولية، وتأكيد جديد لنجاح رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- ويوليها جل اهتمامه.
وقال الأمير فيصل بن عبدالرحمن : ستكون استضافة المملكة لإكسبو 2030 فرصة كبيرة ليكتشف العالم ما تتمتع به المملكة من تاريخ وثقافة وإرث ونهضة على مختلف الأصعدة.
وسأل سموه الله أن يحفظ للبلاد قيادتها وشعبها، ويديم على وطننا الغالي نِعم الأمن والاستقرار.