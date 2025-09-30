مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تطلق المؤتمر الدولي الثاني للجودة وسلامة المرضى

افتتحت اليوم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للجودة وسلامة المرضى، تحت شعار " بناء رعاية صحية تتميز بالمرونة"، وبتشريف من سعادة الدكتور خالد بن محمد الشيباني الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي، والأستاذ فيصل بن عبدالله النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، وحضور عدد من القيادات التنفيذية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والمتخصصين في صحة وسلامة المرضى، حيث يشارك في المؤتمر"24" خبيراً من داخل وخارج المملكة، يقدمون من خلال فعالياته "19" محاضرة و"4" ورش عمل، معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بـ "29" ساعة تعليم طبي مستمر.
وبدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقتها رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذة نوارة فاران مديرة الجودة وسلامة المرضى بالمجموعة، رحبت في مستهلها بالخبراء المتحدثين والحضور، مؤكدة أن المؤتمر يعد حدثاً علمياً رائداً ومهماً، إذ أنه يسعى لتعزيز المعرفة والخبرة في مجال التخصص، ويزيد من أهميته مشاركة أبرز خبراء وعلماء الجودة، بالإضافة إلى الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله للنقاش، والتي من أبرزها سلامة المرضى والحفاظ على الجودة والتميز في خدمات الرعاية الصحية، والحلول الرقمية التي تعزز مرونة الأنظمة الصحية وتُحسِن من جودتها، بجانب تسليط الضوء على تحسين تجربة المريض.
بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بالمجموعة، الدكتور أيمن الخضراء كلمة أكد فيها أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تؤمن أن الجودة والسلامة ليست مبادرات وقتية، أو مشاريع عابرة، بل هما جوهر رؤيتنا ورسالتنا، وأساس ثقافتنا.
وأكد التزام المجموعة بالاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، لرفع جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات، بما يعود بالنفع على المرضى. مضيفاً أن هذا المؤتمر سيركز على تجربة المملكة المتميزة مع استعراض مؤشرات الجودة في القطاع الصحي، وتأثيرها على سلامة المرضى.
وأشار د. الخضراء إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة نوعية من خبراء دوليين ومحليين، بالإضافة إلى متحدثين من وزارة الصحة والمركز السعودي لسلامة المرضى، بجانب عدد من القيادات الصحية والمختصين بالجودة.
من جانبه أشاد الدكتور خالد الشيباني الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي بالمؤتمر وباللجنتين العملية والمنظمة، مؤكداً أن الجودة هي أساس الرعاية الصحية، مثمناً اهتمام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالجودة وسلامة المرضى، مضيفاً أن ذلك يدعم التحول في القطاع الصحي.
وبعد ذلك قدم الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة درع المجموعة لسعادة الدكتور خالد الشيباني، ومن ثم تم التقاط صور تذكارية جمعت العلماء المتحدثين وأعضاء اللجنة العلمية، وفي الختام استعرض د.خالد الشيباني والأستاذ فيصل النصار والمشاركين الأوراق العلمية لمشاريع الجودة.