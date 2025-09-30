مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تطلق المؤتمر الدولي الثاني للجودة وسلامة المرضى

وبدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقتها رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذة نوارة فاران مديرة الجودة وسلامة المرضى بالمجموعة، رحبت في مستهلها بالخبراء المتحدثين والحضور، مؤكدة أن المؤتمر يعد حدثاً علمياً رائداً ومهماً، إذ أنه يسعى لتعزيز المعرفة والخبرة في مجال التخصص، ويزيد من أهميته مشاركة أبرز خبراء وعلماء الجودة، بالإضافة إلى الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله للنقاش، والتي من أبرزها سلامة المرضى والحفاظ على الجودة والتميز في خدمات الرعاية الصحية، والحلول الرقمية التي تعزز مرونة الأنظمة الصحية وتُحسِن من جودتها، بجانب تسليط الضوء على تحسين تجربة المريض.