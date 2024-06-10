ينطلق الخميس المقبل.. "سار": قطار المشاعر على أتم الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن

وكان قطار المشاعر المقدسة قد شهد خلال الفترة الماضية أعمال التشغيل التحضيري، وهي المرحلة التي شهدت تسيير 7852 رحلة للقطار، في حين تم إجراء أربع عمليات محاكاة كاملة لموسم الحج؛ وذلك لاختبار جاهزية القطار لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، حيث جاء ذلك إثر انطلاق التجارب على مرحلتين: الأولى والتي استمرت لشهر كامل تم خلالها اختبار الأنظمة والمعدات والقطارات.