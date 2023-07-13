هنقرستيشن تطلق مشروعها لتمويل شركائها من المنشآت المتوسطة والصغيرة

ويتميز المنتج بتوفير منصّة رقمية لشركاء هنقرستيشن لتقديم طلب التمويل دون الحاجة لأي تعامل ورقي، والتي تجعلها رائدة بتميزها في سهولة التقديم وسرعة الإجراءات؛ حيث تم تطويره بالربط مع أنظمة وزارة التجارة "واثق" والجهات ذات العلاقة؛ مما يعني أن شركاء هنقرستيشن يمكنهم التقديم للحصول على الموافقة الفورية خلال فترة زمنية قصيرة، على أن يتمّ إيداع مبلغ التمويل خلال 24 ساعة حسب الشروط والأحكام الواردة أثناء تقديم الطلب.