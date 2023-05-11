بعد واقعة استدعاء 665 مركبة فورد.. "السويد": لابد من فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة

وفي إشارة إلى دور مفترض لحماية المستهلك في الواقعة، يقول الكاتب: "من أبسط حقوق العملاء أن يتصل بهم هاتفيًا وعن طريق رسائل الجوال وهو ليس بالعبء على الوكلاء، كما أن المفترض أن يوضع الإعلان مثبتًا على حسابات هذه الوكالات والموزعين إلى حين اكتمال وصول المعلومة لجميع ملاك السيارات المشمولة بالاستدعاء. ألا تستحق حماية الأرواح إجراء بسيطا مثل هذا؟!.. ثم كيف ستتأكد الوزارة من تفاعل الوكالات مع الاستدعاء وتكاليفه الإضافية؟ أيضاً هذا متروك للمستهلك أو العميل الذي حينها سيضطر إلى تقديم شكوى والله أعلم كيف سيكون التعامل معها بالسرعة المطلوبة".