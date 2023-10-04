"نظرة موحدة".. فنان عماني يُعبر عن الروابط المشتركة بلوحة لولي العهد والسيد ذي يزن

تفاعل الفنان التشكيلي العماني سعيد الرويضي مع ما تتمتع به العلاقات بين السعودية وسلطنة عمان من روابط وقيم مشتركة، وسعي متبادل لتحقيق التكامل بين البلدين في الحاضر والمستقبل، برسم لوحة تشكيلية تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ولي عهد سلطنة عمان، وذلك في معرض الفن التشكيلي العماني المشارك ضمن فعاليات جناح سلطنة عمان بمعرض الرياض الدولي للكتاب، ضيف الشرف بالمعرض هذا العام.