"نظرة موحدة".. فنان عماني يُعبر عن الروابط المشتركة بلوحة لولي العهد والسيد ذي يزن

تفاعل الفنان التشكيلي العماني سعيد الرويضي مع ما تتمتع به العلاقات بين السعودية وسلطنة عمان من روابط وقيم مشتركة، وسعي متبادل لتحقيق التكامل بين البلدين في الحاضر والمستقبل، برسم لوحة تشكيلية تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ولي عهد سلطنة عمان، وذلك في معرض الفن التشكيلي العماني المشارك ضمن فعاليات جناح سلطنة عمان بمعرض الرياض الدولي للكتاب، ضيف الشرف بالمعرض هذا العام.
وحول فكرة اللوحة، أوضح "الرويضي" لـ"سبق" أن فكرة اللوحة تقوم على تجسيد ما تحظى به الدولتان من روابط وقيم مشتركة ووحدة مصير، من خلال توحيد نظرة السيد ذي يزن بن هيثم والأمير محمد بن سلمان إلى نفس الاتجاه، تعبيراً عن القواسم المشتركة بين البلدين، والتطلعات التي تجمع الشعبين حيال تعميق التعاون بين البلدين في المستقبل.
وقال "الرويضي": "إن الأمير محمد بن سلمان قيادة بارزة في المنطقة، والسيد ذي يزن بن هيثم قيادة بارزة في المنطقة، ويمتلكان رؤية مشتركة لحاضر ومستقبل البلدين ومنطقة الخليج"، مضيفاً: "إن الروابط المشتركة بين البلدين عبّرت عن نفسها على نطاق واسع من خلال الحضور الكبير الذي حظيت به الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لجناح سلطنة عمان في معرض الكتاب".