فوائده عدة.. "آركو" تثمّن قرار السعودية اعتماد "نظام حماية شارة الهلال الأحمر"

وأوضح "التويجري" متحدثًا لـ"سبق": أن هذا القرار يأتي امتدادًا لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتعزيز العمل الإنساني من خلال حماية شارة الهلال الأحمر المعتمدة لدى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومع التوجه الدولي كما وردت في اتفاقيات جنيف الأربع 1949، والبروتوكولات الملحقة بها؛ حيث شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر تستخدمان للحماية وتستخدمان للدلالة في إطار مبادئ القانون الدولي الإنساني؛ لما في ذلك من مصلحة هامة وكبيرة لخدمة الشأن الإنساني في جميع الظروف وحماية استخدام الشارة لأغراض غير إنسانية.