فوائده عدة.. "آركو" تثمّن قرار السعودية اعتماد "نظام حماية شارة الهلال الأحمر"

أعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن شكره للقيادة السعودية على اعتماد نظام حماية الشارة.
جاء ذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء السعودي المنعقد مؤخرًا، اعتماد نظام حماية شارة الهلال الأحمر، ليكون استخدام الشارة محصورًا فقط في هيئة الهلال الأحمر السعودي، والخدمات الصحية لوزارة الدفاع.
وأوضح "التويجري" متحدثًا لـ"سبق": أن هذا القرار يأتي امتدادًا لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتعزيز العمل الإنساني من خلال حماية شارة الهلال الأحمر المعتمدة لدى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومع التوجه الدولي كما وردت في اتفاقيات جنيف الأربع 1949، والبروتوكولات الملحقة بها؛ حيث شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر تستخدمان للحماية وتستخدمان للدلالة في إطار مبادئ القانون الدولي الإنساني؛ لما في ذلك من مصلحة هامة وكبيرة لخدمة الشأن الإنساني في جميع الظروف وحماية استخدام الشارة لأغراض غير إنسانية.
واختتم "التويجري" حديثه مثمنًا سعي هيئة الهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة لاستصدار نظام حماية شارة الهلال الأحمر؛ إدراكًا لأهمية وضرورة وجود نظام معتمد لحماية الشارة .
وناشد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، الدول العربية التي ليس لديها تشريعات لحماية الشارة؛ أن تبادر إلى إصدار تشريع بذلك؛ لما يحققه نظام حماية الشارة من مصالح جمة لتعزيز العمل الإنساني، وذلك بحماية مواقع ومنشآت الخدمات الإنسانية الطبية والاجتماعية ومعدات وعربات وطواقم العمل الإغاثي، وتأمين سلامتهم لممارسة مهمتهم الإنسانية.