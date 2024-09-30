خلال عمليتين منفصلتين.. إحباط ترويج الحشيش في عسير والشبو بالشرقية

تمكّنت الأجهزة الأمنية من منع ترويج الحشيش في منطقة عسير، وإحباط ترويج الشبو في المنطقة الشرقية، خلال عمليتين منفصلتين.
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.