وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "20" من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

حضر الحفل، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.