"إغاثي الملك سلمان" يسعف 1.051 متضررًا من الزلزال في غازي عنتاب التركية

قام الفريق التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأيام الماضية بتقديم خدمات الرعاية الطبية الأولية والتدخلات الإسعافية لـ1.051 فردًا من المتضررين من الزلزال في منطقة غازي عنتاب بالجمهورية التركية.
كما وزّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، المواد الإغاثية العاجلة في مدينة جندريس شمال غرب سوريا التي تعد من أكثر المناطق تضررًا من الزلزال المدمر في سوريا.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.