لأول مرة.. فائض قياسي في إيرادات السياحة المحلية في المملكة

وأكّدت الوزارةُ تحقيقَ المملكة فائضًا في ميزان المدفوعات في قطاع السياحة والسفر في الربع الأول من 2023، قدره 22.8 مليار ريال، مدعومًا بالنموّ الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225٪ مقارنة بالربع الأول من 2022؛ حيث بلغت إيرادات السياحة الوافدة نحو 37 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.