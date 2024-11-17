34 و6 ْمئوية.. الصمان والقنفذة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً تتخللها تشكيلاتٌ من السُّحب الرعديّة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.