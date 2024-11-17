34 و6 ْمئوية.. الصمان والقنفذة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأحد، على معظم المناطق.
وسجّلت الصمان والقنفذة أعلى درجة حرارة 34 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 6 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 33 ْمئوية في مكة المكرّمة وجدة والدمام وجازان والدهناء، و32 درجة في المدينة المنوّرة والأحساء وحفر الباطن.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ6 ْمئوية، وأبها 10 درجات، وكل من: الباحة وطريف وحفر الباطن والقريات 11 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً تتخللها تشكيلاتٌ من السُّحب الرعديّة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.