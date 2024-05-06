"الجبير": المملكة سخّرت 2.5 مليار دولار لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على البيئة، ومن أمثلة ذلك كونها سخّرت مبلغ 2.5 مليار دولار لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انضمت العديد من الدول إليها، وصدر ميثاقها، وهنالك دول إضافية أبدت رغبتها في الانضمام أيضًا لهذه المبادرة التي تعد الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.