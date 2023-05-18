من قلب الرياض.. "ازدهار" للتطوير العقاري تعلن عن أحدث مشاريعها بتصميم على الطراز السلماني

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري عبدالمحسن بن فواز الحكير عن فخره بالمشروع قائلاً: "يسرني أن أشكر فريق عمل المشروع على الجهد الذي بذله للوصول إلى نموذج يجسد الإبداع والأصالة بما يليق بمكانة عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030، وبرنامج جودة الحياة، بحيث يواكب التطور الحضري المعاصر ويلبي الاحتياجات المحددة التي يتطلبها مجتمع الأعمال"، وأضاف: "لقد تم العمل وفقاً لدراسة تهدف لرفع مستوى قطاع الأعمال، حيث أوجدت أن نسبة الطلب على مكاتب الشركات والجهات الحكومية بارتفاع مع شح المتوفر في السوق، وهذا ما جعلنا نحرص على أن يكون إزدِبارك هو المكان المناسب الذي يتسع للجميع، من جهات حكومية وشركات خاصة وعالمية، إضافة إلى وجود مساحات متنوعة تخدم التطور المتسارع في وتيرة العمل في زمن التطور التقني".