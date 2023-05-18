من قلب الرياض.. "ازدهار" للتطوير العقاري تعلن عن أحدث مشاريعها بتصميم على الطراز السلماني

أعلنت شركة ازدهار للتطوير العقاري، عن مشروعها الأحدث "إزدِبارك"، والذي سيتم تطويره في مدينة الرياض على طريق تركي الأول بتصميم مميز مستوحى من الطراز السلماني، سيقام المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع، وسيوفر بيئة متكاملة ومميزة لمجتمعات الأعمال والمشاريع الريادية، حيث يحتوي المشروع على مكاتب عمل مصممة ضمن أعلى معايير الجودة وبأحدث التقنيات التي تم تصميمها من WATG، إضافة إلى أنه سيضم مراكز لياقة بدنية ومحلات تجارية ومراكز صحية ومناطق عامة متعددة الاستخدامات.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري عبدالمحسن بن فواز الحكير عن فخره بالمشروع قائلاً: "يسرني أن أشكر فريق عمل المشروع على الجهد الذي بذله للوصول إلى نموذج يجسد الإبداع والأصالة بما يليق بمكانة عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030، وبرنامج جودة الحياة، بحيث يواكب التطور الحضري المعاصر ويلبي الاحتياجات المحددة التي يتطلبها مجتمع الأعمال"، وأضاف: "لقد تم العمل وفقاً لدراسة تهدف لرفع مستوى قطاع الأعمال، حيث أوجدت أن نسبة الطلب على مكاتب الشركات والجهات الحكومية بارتفاع مع شح المتوفر في السوق، وهذا ما جعلنا نحرص على أن يكون إزدِبارك هو المكان المناسب الذي يتسع للجميع، من جهات حكومية وشركات خاصة وعالمية، إضافة إلى وجود مساحات متنوعة تخدم التطور المتسارع في وتيرة العمل في زمن التطور التقني".
وأردف الحكير: "يقع مشروع إزدِبارك في موقعٍ جغرافيٍّ مميّز في حرم جامعة الملك سعود، في مدينة الرياض، وهو يتوسط أهم معالم المدينة ومواقعها الأكثر زيارة مما يجعل العمل فيه أكثر راحة وسهولة في الوصول".
وأكد الحكير على أن "المشروع سيكون قائماً في عام 2025، وسيضم عدداً من المطاعم العالمية والمناطق العامة الخضراء، إضافةً إلى مراكز اللياقة البدنية وفندق سكني وممشى مع اهتمامنا بتوفير مواقف واسعة تغطي جميع زوار المشروع".
واختتم الحكير: "نستلهم اليومَ مشاريعنا التجارية بمستويات تليق بمكانة المملكة ونفخر في مجالنا التجاري بكل الإنجازات التي حققناها والتي نطمح لتحقيقها في المستقبل وبما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
الجدير بالذكر أن لدى شركة ازدهار للتطوير العقاري العديد من المشاريع التي تعمل عليها والتي تخطط للعمل عليها في المستقبل، وهي تعمل حالياً على تطوير مشروع جدة كوف، الذي يقع على ساحل البحر الأحمر في جدة بالقرب من حلبة سباق الفورمولا 1 ونادي اليخوت؛ عند الانتهاء من تطويره سيصبح هذا المشروع الوجهة الترفيهية الأمثل في جدة، وسيضم العديد من نقاط الجذب، والتي يعد أبرزها النافورة الراقصة التي تتوسط الموقع.