"الصحة" تقدم خدماتها لحجاج بنجلاديش ضمن "طريق مكة"

تواصل وزارة الصحة، تنفيذ خدماتها في جمهورية بنجلادش الشعبية، ضمن الدول المستفيدة من مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات "وزارة الداخلية"، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال التأكد من التزام ضيوف الرحمن المستفيدين بالاشتراطات الصحية قبل قدومهم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتمكنهم من التوجه مباشرة من صالة المبادرة عبر مسارات مخصصة لهم إلى مقار سكنهم، دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات التحقق من شهادات الحصول على اللقاحات في منفذ الدخول.