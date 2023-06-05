"الصحة" تقدم خدماتها لحجاج بنجلاديش ضمن "طريق مكة"

تواصل وزارة الصحة، تنفيذ خدماتها في جمهورية بنجلادش الشعبية، ضمن الدول المستفيدة من مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات "وزارة الداخلية"، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال التأكد من التزام ضيوف الرحمن المستفيدين بالاشتراطات الصحية قبل قدومهم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتمكنهم من التوجه مباشرة من صالة المبادرة عبر مسارات مخصصة لهم إلى مقار سكنهم، دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات التحقق من شهادات الحصول على اللقاحات في منفذ الدخول.
ويأتي دور "الصحة" بالتنسيق مع الدول المستفيدة من المبادرة لضمان التزام حجاج بيت الله الحرام بالاشتراطات الصحية، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي، وإصدار الاشتراطات الصحية للحج.
يذكر أن مبادرة " طريق مكة" ينفذها عدة جهات تتمثل بـ : وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة علم.