"إغاثي" الملك يسلّم 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لموزمبيق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية المملكة لجمهورية موزمبيق المتضمنة 25 طنًّا من التمور؛ حيث قام بتسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى لرئيسة المعهد الوطني لتخفيف مخاطر الكوارث لويسا سيلما ماك، بحضور عدد من منسوبي السفارة السعودية، وفريق من المركز، وذلك في مقر المعهد الوطني بالعاصمة مابوتو.