نادي الإبل يعلن صدور قرار بتعليق الشرائح الإلكترونية لمدة 3 أعوام

أصدر نادي الإبل بيانًا اليوم يتضمن صدور قرار يقضي بتعليق الشرائح الإلكترونية لمدة ثلاثة أعوام.
ونص القرار على حرمان الشرائح من المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة التي يشرف عليها نادي الإبل وعلى رأسها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وذلك عند عودة ملكية الإبل إلى البائع بعد انتهاء المشاركة من تاريخ صدور القرار وفق الإثباتات الرسمية لملكية المتن "الشريحة الإلكترونية"، ومنع مشاركة البائع بالشريحة نفسها لمدة 3 أعوام.
ويشير البيان إلى أن الشريحة الإلكترونية تخضع إلى رقابة من الجهات ذات العلاقة، ويشدد البيان على أن القرار يأتي لحماية المشاركين من التحايل وتحقيق عدالة المنافسة وضبط أسواق الإبل البيع والإيجار. وبيّن نادي الإبل في بيانه أن كل عمليات انتقال الشرائح مرصودة ومتابعة، مشددًا على أنه سيصدر في وقت لاحق ضوابط سوق الإيجار في النسخة السابعة.