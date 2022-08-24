نادي الإبل يعلن صدور قرار بتعليق الشرائح الإلكترونية لمدة 3 أعوام

ويشير البيان إلى أن الشريحة الإلكترونية تخضع إلى رقابة من الجهات ذات العلاقة، ويشدد البيان على أن القرار يأتي لحماية المشاركين من التحايل وتحقيق عدالة المنافسة وضبط أسواق الإبل البيع والإيجار. وبيّن نادي الإبل في بيانه أن كل عمليات انتقال الشرائح مرصودة ومتابعة، مشددًا على أنه سيصدر في وقت لاحق ضوابط سوق الإيجار في النسخة السابعة.