"إبهار غير مسبوق".. احتفالات العيد في "إثراء" رؤية فنية بتقنيات ثلاثية الأبعاد

وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفعاليّة "بورتريه بلا حدود"، جمع المركز بين أقارب قطعت بينهم المسافات وفصلت بينهم الحدود جغرافيًا، فلم تتخيل عائلات تقيم في المنطقة الشرقية أن تجتمع مع أقارب لها بعد 20 عامًا في صورة موازية لهما حيث يقفون بجانب بعضهم وكأنهم على أرض واحدة، بينما جرت العادة بأن يتواصلوا مرئيًا وجهًا لوجه، بحسب تعبير عائلة ياسين رسلان مضيفًا: "لم نجتمع مع أقارب لنا في دولة السويد لأكثر من 20 عامًا واليوم حصلنا على ميزة الصورة نحن وأقاربنا في السويد، استعدادًا للجدارية التي ينوي المركز إنتاجها، وكما علمنا بأن ستوديو إنتاج عالمي سيجمع بين التراكيب والأداء الحي الرقمي وصولاً إلى جدارية فنية بطابع فريد". فيما تنتظر عائلات أخرى فرصة الحصول على الصورة رقميًا بالتنسيق مع أقارب لهم بالخارج في مشهد يعيد فرحة اللقاء مهما طال.