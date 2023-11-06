بلاغ ووصول وأسطول.. نائب أمير الرياض يستعرض "الرحلة الإسعافية للهلال الأحمر"

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الأمير، اليوم، لمقر غرفة القيادة والتحكم بفرع الهيئة، في حي الحمراء بالرياض؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة سعود بن محمد الحربي، وعدد من قيادات الفرع.