بلاغ ووصول وأسطول.. نائب أمير الرياض يستعرض "الرحلة الإسعافية للهلال الأحمر"

اطلع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على مؤشرات زمن الاستجابة والأوقات خلال الرحلة الإسعافية، لفريق الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الأمير، اليوم، لمقر غرفة القيادة والتحكم بفرع الهيئة، في حي الحمراء بالرياض؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة سعود بن محمد الحربي، وعدد من قيادات الفرع.
كما اطلع نائب أمير الرياض، خلال الزيارة، على جميع خطوات الرحلة الإسعافية كاملة من تلقي البلاغات إلى وصول سيارة الإسعاف للمستشفى، كما تفقد أسطول الهيئة.
ونوّه الأمير، بجهود فِرَق الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الميدانية والإدارية؛ مؤكدًا حرص أمير المنطقة على دعم جهود الهيئة فيما يخص تقليص زمن الاستجابة الإسعافية، وتسهيل مهام الفِرَق الميدانية.