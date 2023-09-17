"موسم الرياض" يعيد صياغة مفهوم الترفيه ويحقق نجاحات متتالية

يشكّل قطاع الترفيه جزءًا مهمًا ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، فالترفيه اليوم ليس شريانًا فرعيًا هامشيًا بعيدًا عن التحولات العالمية والتطورات في الترفيه والسياحة، وسعي الدول لتأسيس بنية تحتية تستطيع من خلالها تنظيم الفعاليات واستضافة الأحداث الرياضية والفنية.