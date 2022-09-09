مستشار قانوني للمحامين: احفظوا أسرار موكليكم.. البحث عن المتابعين يقدح بمهنيتكم ويُعرِّضكم للعقوبة

وزاد بأن ذلك لا يكون إلا إذا طُلب منه أو أُذن له بذلك، أو اقتضاه الترافع، ومن ذلك الإفشاء عن سر سببه منع وقوع جريمة، وعند طلب الجهات الرسمية معلومات ووقائع معينة، وعند وقوع نزاع بين المحامي وموكله؛ يتطلب إنهاء ذلك النزاع إفشاء السر المهني، ومخالفة ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر بمنع نشر كل ما يخص وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.