الرياض.. ضبط عمالة حوّلت شققاً سكنية إلى مستودعات تخزين وتحضير التبغ واللحوم الفاسدة

ضبطت أمانة الرياض، عبر غرفة العمليات المشتركة، ضمن أعمالها المستمرة في جولاتها الرقابية الدورية بأحياء وسط الرياض، 4 منازل شعبية، وشقة سكنية، حوّلتها عمالة مخالفة إلى مستودعات لتخزين وتحضير التبغ، واللحوم الفاسدة.