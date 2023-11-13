الرياض.. ضبط عمالة حوّلت شققاً سكنية إلى مستودعات تخزين وتحضير التبغ واللحوم الفاسدة

ضبطت أمانة الرياض، عبر غرفة العمليات المشتركة، ضمن أعمالها المستمرة في جولاتها الرقابية الدورية بأحياء وسط الرياض، 4 منازل شعبية، وشقة سكنية، حوّلتها عمالة مخالفة إلى مستودعات لتخزين وتحضير التبغ، واللحوم الفاسدة.
وأكّدت الأمانة أنه تم إتلاف 559 كجم من منتجات التبغ، وإتلاف 45 كجم لحوم حمراء فاسدة، ومصادرة أدوات ومكائن خياطة مع ملحقاتها، وإزالة 79 مبسطاً للخضار والفواكه من 8 مواقع.
وأوضحت الأمانة أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت عن مصادرة 5500 كجم من الخضار والفواكه، سُلمت للجمعيات الخيرية، إضافة إلى إغلاق عددٍ من المواقع المخالفة، واستدعاء أصحاب العلاقة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.