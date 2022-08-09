ملوك عظماء.. يجسِّدون أروع الأمثلة في الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة

وقد وفَّرت الرئاسة بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جميع الخدمات للكعبة المشرفة. ومن هذه الخدمات: عملية ترميم وصيانة وتثبيت أحجار الحجر الأسود الثمانية. وتأتي هذه العملية حرصًا من الرئاسة، ومن القيادة الرشيدة، على العناية التامة بالحرمين الشريفين، وانطلاقًا من أهمية الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، التي تُعدُّ قِبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.