جازان.. فِرَق طبية تتمكن من إنهاء معاناة مرضى السمنة المفرطة

وأوضحت "صحة جازان" أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر تَمَكن خلال الـ9 أشهر الماضية من إنهاء معاناة مرضى سمنة وبدانة؛ بحيث تَمَكن الفريق من إجراء 60 عملية جراحية تكميمية تقريبًا خلال الشهر الواحد؛ مشيرة إلى مجموع العمليات؛ حيث شملت 449 حالة بكتلة جسم أعلى من 40، و75 بكتلة جسم أقل من 40، و8 حالات من فئة الأطفال.