جازان.. فِرَق طبية تتمكن من إنهاء معاناة مرضى السمنة المفرطة

تَمكن فريق طبي متخصص في تكميم المعدة، من قص 532 معدة لمرضى يعانون من السمنة المفرطة، بمعدل عمليتين يوميًّا في منطقة جازان.
وأوضحت "صحة جازان" أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر تَمَكن خلال الـ9 أشهر الماضية من إنهاء معاناة مرضى سمنة وبدانة؛ بحيث تَمَكن الفريق من إجراء 60 عملية جراحية تكميمية تقريبًا خلال الشهر الواحد؛ مشيرة إلى مجموع العمليات؛ حيث شملت 449 حالة بكتلة جسم أعلى من 40، و75 بكتلة جسم أقل من 40، و8 حالات من فئة الأطفال.
وأكدت أن المركز استقبل 1118 حالة من المستشفيات الطرفية في العيادات المخصصة للسمنة والبدانة في المستشفى، وتم إجراء الفحوصات اللازمة ما قبل العملية خلال الفترة ذاتها.
يُذكر أن مركز السمنة والبدانة بجازان يضم نخبة من الأطباء الاستشاريين المتميزين في جراحة السمنة والبدانة والتخصصات المساندة الأخرى.