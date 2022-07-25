باليوم العالمي.. "المنظري": الوقاية والاختبار والعلاج استراتيجيتنا للقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030

وقال في إقليمنا، اكتسب التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي، لا سيما التهاب الكبدC، زخمًا بين عامَي 2016 و2021، وأخذت مصر بزمام المبادرة بنموذج قائم على الرعاية الصحية الأولية، فنسَّقت حملتها الوطنية اختبار 60 مليون شخص وعلاج أربعة ملايين شخص، أيْ ثلث المصابين بالتهاب الكبد C في الإقليم، ولكن لا تزال هناك بلدان أخرى تواجه صعوبات في إتاحة خدمات التهاب الكبد للمحتاجين إليها، وفي عام 2021، كان في الإقليم 30 مليون شخص متعايش مع التهاب الكبد B وC، و7 من كل 10 أشخاص منهم لم يكونوا على علم بإصابتهم بهذا المرض وكانوا معرَّضين لخطر الوفاة المبكرة، ويؤكد ذلك الحاجة إلى تقريب رعاية التهاب الكبد من المجتمعات المحلية، فالناس يحتاجون إلى الحصول على خدمات الوقاية والاختبار والعلاج في الوقت المناسب.