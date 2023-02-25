غدًا.. طلاب وطالبات تعليم جدة يبدؤون اختبارات نهاية الفصل الثاني

تنطلق، غدًا الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، في مختلف المراحل الدراسية.
وأكّد المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور نايف الزارع، اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات، مثمنًا جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هناك جولاتٍ ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات، ومشرفي ومشرفات الإدارات ومكاتب التعليم؛ لمتابعة سير الاختبارات ولدعم زملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات طوال فترة الاختبارات بإذن الله.
وأضاف الزارع أن إدارات الاختبارات والقبول والإشراف التربوي والتوجيه الطلاب والشؤون الصحية المدرسية والأمن والسلامة؛ أعدّت خططها الخاصة بالاختبارات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، وأداء اختباراتهم بكل طمأنينة وارتياح، متمنيًا لهم كل التوفيق.
وأشاد الزارع بالشراكة الدائمة مع أولياء أمور الطلبة وتعاونهم وتواصلهم مع مدارس أبنائهم لتوفير كل سبل أداء الاختبارات في أجواء آمنة تعينهم على التفوق وتحقيق أفضل النتائج.