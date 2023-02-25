غدًا.. طلاب وطالبات تعليم جدة يبدؤون اختبارات نهاية الفصل الثاني

وأكّد المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور نايف الزارع، اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات، مثمنًا جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هناك جولاتٍ ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات، ومشرفي ومشرفات الإدارات ومكاتب التعليم؛ لمتابعة سير الاختبارات ولدعم زملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات طوال فترة الاختبارات بإذن الله.