غرف تجارية وشركات إيطالية تعتزم فتح مقرات بالمملكة

من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد أن إيطاليا لديها التزام نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة، وأن المجلس مستمر في جهوده لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، مستعرضاً الإصلاحات والفرص الاستثمارية في رؤية 2030