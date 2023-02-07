هيئة الاتصالات تعلن عن تدشين منصة "متصل" خلال مؤتمر "ليب 23"

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال مؤتمر "ليب 23" المنصة الموحدة لخدمات الهيئة الإلكترونية "متصل"، التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدمين عبر تسهيل الوصول لجميع خدمات الهيئة من خلال قناة موحدة.
وكشفت الهيئة أنّ منصة "متصل" تأتي امتداداً للجهود الفاعلة لتطوير القطاع والنهوض به، كما أنها تعد القناة الموحدة التي تضم أكثر من 80 خدمة مقدمة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، لجميع المستفيدين من الأفراد ومقدمي الخدمة ومنشآت الأعمال.
وذكرت أنّ المنصة تهدف إلى تحقيق أفضل ممارسات التحول الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة في المملكة وفقاً لمعايير هيئة الحكومة الرقمية.
وتقدم "متصل" خدماتها بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، عبر إجراءات إلكترونية متكاملة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.
ودعت الهيئة الراغبين بالاستفادة من المنصة لزيارة الموقع الإلكتروني .