هيئة الاتصالات تعلن عن تدشين منصة "متصل" خلال مؤتمر "ليب 23"

وتقدم "متصل" خدماتها بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، عبر إجراءات إلكترونية متكاملة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.