بالصور.. "الدعيلج" يزور معرض فارنبرة الدولي للطيران وجامعة كرانفيلد

وتجوّل والوفد المرافق داخل أجنحة المعرض، واطلعوا على ما يضمه من تقنيات وابتكارات حديثة وحلول في صناعة الطيران منها التنقل الجوي المتقدم والفضاء والاستدامة البيئية، حيث زار أجنحة عديد الشركات المشاركة في المعرض منها شركة "امبراير" لتصنيع الطائرات، وشركة "ويسك" إحدى شركات بوينغ، وشركة "ليليوم"، مستمعاً إلى شرح عما تقدمه من تقنيات حديثة في مجال الطيران المدني.