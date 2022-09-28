برئاسة "الجاسر".. المملكة تشارك في الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة الإيكاو

ولا تزال المملكة تدعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، في مساعدة الدول النامية والدول الأقلّ نموًّا والدول الجزرية، في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، إضافة إلى دعم اللغة العربية في المنظمة؛ مما يسهل على الدول العربية مواكبة التطورات في مجالَي السلامة الجوية وأمن الطيران المدني الدولي، وكان آخرها تقديم المملكة لمبلغ مليون دولار أمريكي لدعم مبادرة "عدم ترك بلد خلف الركب" وغيرها من أنشطة الإيكاو؛ حيث انعكس إيجابًا في رفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في إقليمي الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز تنمية الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي والمهم.