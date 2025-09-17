محافظ الأحساء يكرم مدارس "رواد الخليج" على دعم الرؤية

أكمل مجمع رواد الخليج التعليمي بالأحساء عامه الأول حاملاً معه إنجازات، وتكريم، ومشاركة فعالة في تحقيق رؤية السعودية 2030، فبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء، تم تكريم المدارس ضمن الحفل السنوي لمشروع "أنتم مسك الختام" الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالأحساء مؤخراً.
وحضر التكريم نخبة من قيادات التعليم، والأكاديميين، والمستثمرين في القطاع التعليمي؛ في تثمين لدور مدارس رواد الخليج في صناعة بيئة تعليمية رائدة تدعم رؤية المملكة 2030م، وتسهم في بناء جيل واثق ومتميز يصنع المستقبل.
واعتبر محمد عبدالله المرشد نائب رئيس شركة الخليج للتدريب والتعليم لقطاع التعليم هذا التكريم "تتويجًا لاستثمار الشركة في المعرفة والشراكات النوعية، لتقديم رسالة (الخليج) المتمثلة في التميز والابتكار، وتجسيد دورنا الحقيقي في بناء بيئة تعليمية تدعم الرؤية".
ومن بين جهودها في دعم البيئة التعليمية الوطنية، كرّمت مدارس رواد الخليج بالأحساء المعلم منصور المنصور لفوزه بجائزة المعلم العالمية لعام 2025م التي تمنحها مؤسسة فايركي البريطانية لأفضل معلم في العالم يقوم بجهود تربوية وتطوعية، وقدّمت المدارس منحة دراسية لابنه في بادرها وصفها المرشد "بأنها من باب حرص شركة الخليج على الاحتفاء بدور المعلم في تقديم الرسالة التعليمية، وتهيئة البيئة المحفزة للنجاح".
وقد افتتح مجمع رواد الخليج التعليمي بالأحساء بحضور نخبة من شخصيات المجتمع ومجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم، في حفل تم تدشينه في قاعة عائشة بنت راشد الراشد رحمها الله بمدارس رواد الخليج.
وكانت مدارس رواد الخليج افتتحت أول فروعها في الدمام في عام 2010، لتصل اليوم إلى 15 فرعاً في الرياض، الدمام، الخبر، الظهران، جدة، وأخيراً في الأحساء.