التحول الرقمي القانوني الخاص.. عدالة ناجرة واقتصاد مزدهر

رافعة للاقتصاد الوطني:

واضاف " بحسب ما ذكرته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في موقعها بتاريخ 2025/04/26م، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة نحو 495 مليار ريال، أي ما يعادل 15% من الناتج المحلي، فدمج القانون ضمن هذا المسار الرقمي يجعل العدالة شريكًا مباشرًا في دعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي.