محليات

مشهد عنوانه "التقدير والاحترام".. ولي العهد يُقبّل رأس ويد الأمير خالد بن سلطان

خلال تأديته صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود بالرياض اليوم
مشهد عنوانه "التقدير والاحترام".. ولي العهد يُقبّل رأس ويد الأمير خالد بن سلطان
تم النشر في

في مشهد يجسّد الاحترام والتقدير بين أبناء الأسرة المالكة تداولت مواقع ومنصات التواصل مقطع فيديو لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وهو يقبّل رأس ويد الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك خلال تأديته صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود.

وقد أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة الظهر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.

ولي العهد
الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org