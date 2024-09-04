مشهد عنوانه "التقدير والاحترام".. ولي العهد يُقبّل رأس ويد الأمير خالد بن سلطان

وقد أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة الظهر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.