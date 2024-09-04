مشهد عنوانه "التقدير والاحترام".. ولي العهد يُقبّل رأس ويد الأمير خالد بن سلطان

في مشهد يجسّد الاحترام والتقدير بين أبناء الأسرة المالكة تداولت مواقع ومنصات التواصل مقطع فيديو لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وهو يقبّل رأس ويد الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك خلال تأديته صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود.
وقد أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة الظهر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.