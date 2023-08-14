بعد "فيديو الـ 4 ريالات المتداول".. مصادر "سبق": لم يُعلن بعد سعر لتذاكر "حافلات مكة"

وكان مقطع فيديو متداول يدعي ناشره أنه تم البدء بأخذ مبالغ مالية قيمة التذاكر للتنقل بين محطات الحافلات، وهو ما نفته المصادر، مؤكدةً أن مكائن الدفع موجودة منذ فترة طويلة في أغلب محطات توقف الحافلات المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدّسة، وهي جزء من مراحل قادمة لم يتم البدء بها حتى الآن.