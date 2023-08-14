بعد "فيديو الـ 4 ريالات المتداول".. مصادر "سبق": لم يُعلن بعد سعر لتذاكر "حافلات مكة"

أكّدت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن مشروع "حافلات مكة" لا يزال في مراحله التجريبية، ولم يتم فرض رسوم مالية على التنقل حتى الآن؛ كون المشروع لم يختتم مراحله التجريبية بعد.
وكان مقطع فيديو متداول يدعي ناشره أنه تم البدء بأخذ مبالغ مالية قيمة التذاكر للتنقل بين محطات الحافلات، وهو ما نفته المصادر، مؤكدةً أن مكائن الدفع موجودة منذ فترة طويلة في أغلب محطات توقف الحافلات المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدّسة، وهي جزء من مراحل قادمة لم يتم البدء بها حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع لا يزال في مراحله التجريبية، ولا تزال خدمة التنقل في حافلات مكة تُقدّم بشكل مجاناً دون مقابل، بخلاف ما جاء في مقاطع الفيديو المتداولة حول تحديد 4 ريالات تذكرة الشخص لمدة ساعتين.