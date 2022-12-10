محافظ الأحساء يهنئ القيادة الرشيدة على نجاح قمم الرياض مع الصين

رفع الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح القمة السعودية-الصينية، وقمتَي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عُقدت في عاصمة السعودية الرياض.