محافظ الأحساء يهنئ القيادة الرشيدة على نجاح قمم الرياض مع الصين

رفع الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح القمة السعودية-الصينية، وقمتَي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عُقدت في عاصمة السعودية الرياض.
وقال سموه: إن نجاح قمم الرياض يأتي تأكيدًا للدور الريادي والثابت للمملكة. ويمثل هذا النجاح قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات العربية-الصينية وتطويرها؛ لما تمتلكه السعودية من مكانة مرموقة ودور ريادي على المستويَيْن الإقليمي والدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وجهود سمو ولي العهد –حفظه الله–؛ لمواجهة المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية، والسعي لتحقيق الرخاء لوطننا العزيز، والتنمية الاستقرار لدول المنطقة.
واختتم سموه بدعائه أن يحفظ اللهُ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والرخاء والاستقرار.