بالفيديو.. "يا هلا بالعرفج" يؤكد ما ذكرته "سبق" حول ارتفاعها.. ويقول: أسعار الأدوية بحاجة إلى علاج
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج تحقيق صحيفة "سبق" حول كشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية، ومعاناة المرضى من الاستيراد والاحتكار. وعقّب العرفج على ذلك بأن الموضوع يحتاج إلى تدخُّل ووقفة لحل هذه المشكلة، التي ذكر بعضًا من أسبابها، كما طرح مجموعة من المقترحات والحلول، وأخيرًا قال: أسعار الأدوية بحاجة إلى علاج.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج فيديو للدكتور "سلطان العثيم"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي وإلهاماته، وأهمية التعليم الذاتي؛ لأن تنمية الشخص قدراته بشكل مستمر تجعله في نجاح دائم.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج مقطع فيديو للاعب فريق الهلال الكابتن "سلمان الفرج"، أشاد فيه العرفج بأخلاق هذا النجم، وبره بوالدَيْه، وذكر أنه يُعتبر قدوة لشباب المستقبل.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض فيها عامل المعرفة كتاب "المهن في مجال التسويق"، كما عرض فيديو لمؤلف الكتاب الأستاذ "عبيد العبدلي"، تحدَّث من خلاله عن الكتاب وأهميته لكل من يبحث عن وظيفة .
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، حكى نجل الشاعر "يسلم بن علي" قصة أغنية "يا اللي أنت في الرياض"، التي غناها صوت الأرض "طلال مداح".