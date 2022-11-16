بالفيديو.. "يا هلا بالعرفج" يؤكد ما ذكرته "سبق" حول ارتفاعها.. ويقول: أسعار الأدوية بحاجة إلى علاج

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج تحقيق صحيفة "سبق" حول كشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية، ومعاناة المرضى من الاستيراد والاحتكار. وعقّب العرفج على ذلك بأن الموضوع يحتاج إلى تدخُّل ووقفة لحل هذه المشكلة، التي ذكر بعضًا من أسبابها، كما طرح مجموعة من المقترحات والحلول، وأخيرًا قال: أسعار الأدوية بحاجة إلى علاج.