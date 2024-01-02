"عسيري": لقاح قادم لمن بلغوا 65 عامًا وأكثر ضد "الفيروس المخلوي"

‏وأضاف أن هذا الفيروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيس في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن، وأنه يتوقع أن يحدث اللقاح فارقًا عظيمًا - بإذن الله - في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد.