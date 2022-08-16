لليوم الثالث أسعار برنت تتراجع مسجلة 94.06 دولارًا للبرميل

ومن ناحية أخرى، أرسلت إيران ردها الرسمي إلى الاتحاد الأوروبي على مقترح إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وحسب ما نقلته "بلومبرج"، قال وزير الخارجية "حسين أميررابد اللهيان": إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لاستعادة الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، في حال أظهرت الولايات المتحدة نهجًا واقعيًّا ومرونة.