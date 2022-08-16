لليوم الثالث أسعار برنت تتراجع مسجلة 94.06 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثالث على التوالي، ليهبط سعر الخام الأمريكي دون مستوى 89 دولارًا، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ومن ناحية أخرى، أرسلت إيران ردها الرسمي إلى الاتحاد الأوروبي على مقترح إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وحسب ما نقلته "بلومبرج"، قال وزير الخارجية "حسين أميررابد اللهيان": إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لاستعادة الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، في حال أظهرت الولايات المتحدة نهجًا واقعيًّا ومرونة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.09% أو 1.04 دولار إلى 94.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر 0.87% أو 78 سنتًا عند 88.63 دولارًا للبرميل، بعدما انخفضت بحوالى 5% خلال الجلستين السابقتين.
ويُتداول الخام الأمريكي قُرب أدنى مستوياته في ستة أشهر، بعدما تخلى عن كافة مكاسبه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي رفع الأسعار إلى 130 دولارًا.