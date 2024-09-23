"المنظمة العالمية للأرصاد الجوية" تشيد بجهود المملكة المستمرة لتحسين أنظمة التنبؤ الجوي والإنذار المبكر

وأشارت إلى أن مبادرة "السعودية الخضراء" في مقدمة جهود المملكة في حماية البيئة والمناخ؛ مبيّنة أن البيانات المناخية مهمة لمكافحة التصحر وتعزيز إدارة الموارد المائية، التي تتماشى مع أهداف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وتؤكد التزام المملكة بالتعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ.