أمانة جدة تنفذ 798 جولة ميدانية على مساكن العمال

نفذت أمانة جدة، أكثر من 798 زيارة على مساكن العمال؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتراخيص بالمحافظة.
يأتي ذلك ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت بمشاركة الجهات الحكومية كافة.
وقال مستشار أمين جدة المهندس محمد إبراهيم الزهراني: إن الأمانة أخلت أكثر من 164 موقعًا؛ حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية.
ودعا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والإخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة تفاديًا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقًا للاشتراطات النظامية.
يُذكر أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.