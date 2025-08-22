ضبط مقيمة تمارس الحجامة دون ترخيص داخل مركز في حفر الباطن

ضبط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، بالتعاون مع إدارة الالتزام بفرع وزارة الصحة في محافظة حفر الباطن، مقيمة من جنسية عربية كانت تمارس الحجامة داخل أحد المراكز دون الحصول على ترخيص نظامي.
وأوضح المركز أن هذه الضبطية تأتي ضمن جولاته الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات تتعلق بممارسات الطب البديل، مؤكدًا أن مزاولة هذا النوع من الأنشطة دون تراخيص يُعد مخالفة صريحة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وشدد على أن الإجراءات النظامية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات غير النظامية، في إطار حماية الصحة العامة وضمان سلامة أفراد المجتمع من أي مخاطر ناتجة عن ممارسات طبية غير مرخصة.