196.5 ألف تذكرة و10.5 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في أسبوع

سجّل شباك تذاكر السينما في المملكة مبيعات بلغت 196.5 ألف تذكرة، بإيرادات وصلت إلى 10.5 مليون ريال، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري.
وجاءت هذه الحصيلة من عرض 34 فيلمًا من إنتاج أكثر من 10 دول، في مؤشر يعكس تنوّع المحتوى المعروض في صالات السينما السعودية، وتعدد الخيارات المقدمة للجمهور.
وتشهد السينما السعودية حاليًا زخمًا لافتًا، مع استمرار عرض مجموعة متنوعة من الأفلام والأعمال السينمائية التي تحظى بإقبال جماهيري كبير، ما يعكس تنامي الحراك السينمائي وارتفاع مستوى التفاعل مع التجربة السينمائية في المملكة.